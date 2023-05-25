Женатые мужчины реже страдают от выгорания. Почему — объяснили исследователи НИУ ВШЭ

Удовлетворенность браком снижает риск возникновения профессионального выгорания у мужчин больше, чем у женщин. К таким выводам пришли психологи НИУ ВШЭ, которые провели опрос среди 203 сотрудников российских компаний. Результаты исследования опубликованы 25 мая в журнале «Организационная психология».
Исследователи связывают это с различиями в социальных ролях и стереотипах, которые присущи мужчинам и женщинам. Так, в мужчине коллеги будут стремиться видеть защитника, в то время как от женщины будут ожидать заботу, эмоциональную поддержку коллег, клиентов и пациентов.
«Мужчины могут испытывать большее давление на работе и столкнуться с высокими уровнями стресса, связанными с выполнением своих обязанностей и ожиданий», — считает аспирант департамента психологии НИУ ВШЭ Илья Булгаков. Поэтому удовлетворенность браком может стать важным фактором, предотвращающим выгорание у мужчин.
Развитие синдрома выгорания у женщин психологи связывают с деперсонализацией, то есть отчуждением от коллег и клиентов и уменьшением сочувствия. На проявление профессионального выгорания у мужчин влияет перегрузка запросов и неспособность справляться с ними, считают исследователи.
Интересно, что зависимость профессионального успеха от удовлетворенности личной жизнью у женщин не была выявлена. Специалисты сделали вывод, что мужчинам более важна поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе, чем женщинам. Это может быть связано с традиционными социальными ролями, где мужчина — всегда успешный карьерист.
Ранее «Фонтанка» писала, как петербургские компании мотивируют сотрудников работать в условиях стресса.