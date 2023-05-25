Женатые мужчины реже страдают от выгорания. Почему — объяснили исследователи НИУ ВШЭ

Удовлетворенность браком снижает риск возникновения профессионального выгорания у мужчин больше, чем у женщин. К таким выводам пришли психологи НИУ ВШЭ, которые провели опрос среди 203 сотрудников российских компаний. Результаты исследования опубликованы 25 мая в журнале «Организационная психология».



Исследователи связывают это с различиями в социальных ролях и стереотипах, которые присущи мужчинам и женщинам. Так, в мужчине коллеги будут стремиться видеть защитника, в то время как от женщины будут ожидать заботу, эмоциональную поддержку коллег, клиентов и пациентов.

