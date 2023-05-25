Спецпредставитель Китая посетит Москву в пятницу и будет говорить об Украине

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй приедет в Москву в пятницу, 26 мая. Он проведет встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ли Хуэй планирует провести консультации «по проблематике украинского кризиса». Также представитель Китая встретится с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным.

В середине мая стало известно, что Китай отправил своего спецпредставителя Ли Хуэя в Германию, Польшу, Россию, во Францию, а также на Украину. Он должен проводить консультации для урегулирования украинского кризиса.