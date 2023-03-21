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    В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином китайского мирного плана по Украине

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    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин самостоятельно дадут оценки итогам первого дня визита главы КНР в РФ. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля призвал дождаться заявлений для прессы.

    «Cостоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части <…> Не буду сейчас давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государств», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Также главы государств обсудили китайский мирный план по Украине.

    «Они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать. Оценки не буду давать, дождемся заявлений для СМИ», — уточнил Песков.

    Планируется, что заявления председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина прозвучат во вторник по итогам переговоров.

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