В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином китайского мирного плана по Украине

«Cостоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части <…> Не буду сейчас давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государств», — сказал Песков ( цитата по ТАСС ).

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин самостоятельно дадут оценки итогам первого дня визита главы КНР в РФ. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать. Оценки не буду давать, дождемся заявлений для СМИ», — уточнил Песков.

Планируется, что заявления председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина прозвучат во вторник по итогам переговоров.