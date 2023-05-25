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    Откуда дровишки? В Петербурге задержали предполагаемых мошенников, «продававших» лесоматериалы

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    В Петербурге задержали четверку, которая может быть причастна к мошенничеству с «продажей» дешевых лесоматериалов. На самом деле товар покупатели не получали, а вот денег лишались.

    Фото: МВД МЕДИА
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    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает 25 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Следствие полагает, что злоумышленники брали в открытых источниках фотографии товара и размещали в интернете объявления о продаже бруса, бревен, досок и дров на 15–20 % дешевле рыночной цены. Заказы они оформляли только с предоплатой 30 %, но после оплаты номера клиентов блокировались, и больше связаться с «продавцами» те не могли, — а никаких дров на самом деле и не было. Отмечается, что ущерб причинен в том числе петербургской строительной компании.

    Задержаны четверо подозреваемых, включая предполагаемого организатора — она якобы отвечала за размещение объявлений. Две фигурантки, полагает следствие, были операторами, причем одна из них с 2015 года находилась в розыске за мошенничество в Волгограде. Инициатору розыска о задержании уже сообщили.

    Все фигуранты жили в одной квартире в доме на проспекте Художников. Там при обыске нашли бухгалтерские документы, смартфоны, десять золотых слитков по 20 граммов, 500 тысяч рублей и биткоин. Откуда это все взялось, никто из задержанных объяснить не смог.

    Фото: МВД МЕДИА

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