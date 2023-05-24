Суд вернул к жизни коллективный иск против реновации. Дело отправится на новое рассмотрение

В Петербурге Третий кассационный суд общей юрисдикции 24 мая отменил решение предыдущих инстанций о прекращении дела по коллективному иску горожан против «новой» реновации — программы комплексного развития территории, сообщает телеграм-канал «Иск против КРТ.
«Друзья, у нас получилось! Кассация отменила судебные акты о прекращении и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции!» - говорится в сообщении.
Летом 2022 года петербуржцы подали коллективный иск об отмене закона №»444-59 о комплексном развитии территории. В качестве ответчиков выступили губернатор города и Заксобрание Петербурга.
В иске заявители ссылались на то, что нашумевший закон противоречит статьям Конституции о защите частной собственности и о праве на жилище, а также части 3 статьи 55 основного закона, в которой перечислены основания для ограничения прав граждан.
После того как закон повлек широкий общественный резонанс, парламент с подачи главы города приостановил некоторые положения документа. После этого Горсуд, сославшись на это решение, прекратил производство по делу. Заявители не согласились, и отправились оспаривать это решение в кассации.