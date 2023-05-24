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    Суд вернул к жизни коллективный иск против реновации. Дело отправится на новое рассмотрение

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    В Петербурге Третий кассационный суд общей юрисдикции 24 мая отменил решение предыдущих инстанций о прекращении дела по коллективному иску горожан против «новой» реновации — программы комплексного развития территории, сообщает телеграм-канал «Иск против КРТ.

    «Друзья, у нас получилось! Кассация отменила судебные акты о прекращении и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции!» - говорится в сообщении.

    Летом 2022 года петербуржцы подали коллективный иск об отмене закона №»444-59 о комплексном развитии территории. В качестве ответчиков выступили губернатор города и Заксобрание Петербурга.

    В иске заявители ссылались на то, что нашумевший закон противоречит статьям Конституции о защите частной собственности и о праве на жилище, а также части 3 статьи 55 основного закона, в которой перечислены основания для ограничения прав граждан.

    После того как закон повлек широкий общественный резонанс, парламент с подачи главы города приостановил некоторые положения документа. После этого Горсуд, сославшись на это решение, прекратил производство по делу. Заявители не согласились, и отправились оспаривать это решение в кассации.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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