Суд вернул к жизни коллективный иск против реновации. Дело отправится на новое рассмотрение

В Петербурге Третий кассационный суд общей юрисдикции 24 мая отменил решение предыдущих инстанций о прекращении дела по коллективному иску горожан против «новой» реновации — программы комплексного развития территории, сообщает телеграм-канал «Иск против КРТ.



«Друзья, у нас получилось! Кассация отменила судебные акты о прекращении и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции!» - говорится в сообщении.



Летом 2022 года петербуржцы подали коллективный иск об отмене закона №»444-59 о комплексном развитии территории. В качестве ответчиков выступили губернатор города и Заксобрание Петербурга.

