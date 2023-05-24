«В феврале 2022 года прошлое умерло». Константин Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов написал колонку для РИА Новости. В ней он заявил о существовании в российском обществе касты «особых русских», которая презирает соотечественников и скорбит о жизни до февраля 2022 года. В своей статье Богомолов призвал оставить страдания о прошлом, покинуть «особняк» и начать работать, засучив рукава.

Режиссер считает, что в России сложилось «сообщество внутри общества». Он назвал его «особняк». «Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие — да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они часто богаче или образованнее. Но это не делает их особенными», — пишет Богомолов.