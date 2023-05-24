«В феврале 2022 года прошлое умерло». Константин Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов написал колонку для РИА Новости. В ней он заявил о существовании в российском обществе касты «особых русских», которая презирает соотечественников и скорбит о жизни до февраля 2022 года. В своей статье Богомолов призвал оставить страдания о прошлом, покинуть «особняк» и начать работать, засучив рукава.
Режиссер считает, что в России сложилось «сообщество внутри общества». Он назвал его «особняк». «Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие — да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они часто богаче или образованнее. Но это не делает их особенными», — пишет Богомолов.
Большинство обителей «особняка» называет себя европейцами и просвещенными либералами. Константин Богомолов считает, что они в «глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно «продвинутых», «темных» соплеменников». Этот «особняк», пишет он, делится на два подкласса — людей обеспеченных и с возможностями и условно интеллектуально-интеллигентское сословие.
«Первые осознают, что не имеют морального права называть себя элитой, но жаждут этого и обеспечивают себе «причастность» приглашением в свой круг вторых — философов, художников, писателей, артистов, просто интеллектуалов, наконец, каких-нибудь не скучных и способных развлечь высшее общество ученых. Их материально подкармливают, финансируют прожекты — словом, покровительствуют», — говорится в колонке.
Супруг Собчак заявляет, что сегодня они стали страдать по прошлой жизни на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Однако, замечает он, обители «особняка» оплакивают «не кровь пролитую», а «свой счастливый смех», «свои винировые улыбки», «свою безмятежную жизнь».
Константин Богомолов пишет, что сейчас «поезд истории пошел по иным рельсам», поэтому пора «оставить страдания о прошлом».
«В феврале 2022 года прошлое умерло. Безвозвратно. Поезд истории пошел по иным рельсам. Его не вернуть на прежний путь. Пора оставить страдания о прошлом. <…> В настоящем есть смысл и цель. <…> Надо только суметь выйти из «особняка», засучить рукава — и работать, и жить, и верить», — заявляет режиссер Константин Богомолов в своей статье.