В Красноярске семиклассник организовал в школе платный туалет и получил срок за вымогательство

Предприимчивый школьник в Красноярске «прогорел» на попытке организовать собственный бизнес прямо в стенах альма-матер. Семиклассник, который додумался устроить платный туалет в учебном заведении, получил условный срок по типичной для «черных» коллекторов статье о вымогательстве (
«Стартап без вложений» начал приносить юному коммерсанту прибыль уже с первых дней при стоимости разового посещения в
В итоге, продолжает прокуратура, в полицию обратились родители «задолжавшего»
С учетом возраста и иных смягчающих обстоятельств суд приговорил подростка к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Педагоги школы, осведомленные о платном туалете, но не предпринявшие должных мер, понесли дисциплинарную ответственность.