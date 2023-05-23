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    В Красноярске семиклассник организовал в школе платный туалет и получил срок за вымогательство

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    Предприимчивый школьник в Красноярске «прогорел» на попытке организовать собственный бизнес прямо в стенах альма-матер. Семиклассник, который додумался устроить платный туалет в учебном заведении, получил условный срок по типичной для «черных» коллекторов статье о вымогательстве (163 УК РФ). Подробности 23 мая сообщает прокуратура Красноярского края.

    «Стартап без вложений» начал приносить юному коммерсанту прибыль уже с первых дней при стоимости разового посещения в 20 рублей. Не уточняется, был ли предусмотрен дающий скидки абонемент, но вскоре появились первые «должники» и «злостные неплательщики», к которым подросток применял весь арсенал коллекторских средств: от уговоров, угроз до физической силы.

    В итоге, продолжает прокуратура, в полицию обратились родители «задолжавшего» 2 тысячи рублей школьника, который пришел домой с ссадинами от побоев. Остальные родители также выяснили, куда у их детей стремительно исчезают карманные деньги.

    С учетом возраста и иных смягчающих обстоятельств суд приговорил подростка к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

    Педагоги школы, осведомленные о платном туалете, но не предпринявшие должных мер, понесли дисциплинарную ответственность.

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