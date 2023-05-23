В Красноярске семиклассник организовал в школе платный туалет и получил срок за вымогательство

Предприимчивый школьник в Красноярске «прогорел» на попытке организовать собственный бизнес прямо в стенах альма-матер. Семиклассник, который додумался устроить платный туалет в учебном заведении, получил условный срок по типичной для «черных» коллекторов статье о вымогательстве ( 163 УК РФ ). Подробности 23 мая сообщает прокуратура Красноярского края.



«Стартап без вложений» начал приносить юному коммерсанту прибыль уже с первых дней при стоимости разового посещения в 20 рублей . Не уточняется, был ли предусмотрен дающий скидки абонемент, но вскоре появились первые «должники» и «злостные неплательщики», к которым подросток применял весь арсенал коллекторских средств: от уговоров, угроз до физической силы.

