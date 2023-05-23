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    Посмотрите, как Исаакиевская площадь превратилась в сад

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    На Исаакиевской площади днем 23 мая устанавливают деревья в кадках, передает корреспондент «Фонтанки». Рабочие говорят, что сами не знают, для чего площадь превращают в сад.

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    Установкой деревьев — лип высотой более 3 метров в кадках, занимались рабочие садово-паркового-предприятия «Центральное». Их высаживали в прямоугольные невысокие горшки.

    На вопрос, в честь чего Исаакиевскую площадь так озеленяют, рабочие развели руками, предположив, что это может быть приурочено к празднованию Дня города.

    Редакция направила запрос в комитет по благоустройству с просьбой прокомментировать появление лип на площади и их дальнейшую судьбу.

    Весной подведомственная организация комитета — Центр комплексного благоустройства, объявил конкурс на высадку в кадках на Невском проспекте 68 яблонь за 14,7 млн рублей с дальнейшей пересадкой в открытый грунт. Подряд получило СПП «Центральное», следует из базы СПАРК.

    В прошлом году горожане активно обсуждали высадку аналогичным образом в центре города лип в кадках — по 124 тысячи рублей за штуку. «Фонтанка» опросила экспертов, не завышена ли цена. Однако специалисты рассказали, что деревья могут стоить и гораздо дороже, а также объяснили, из чего складываются расходы на выращивание и содержание такого дерева.

    © Фонтанка.Ру

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