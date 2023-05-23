Гладков опроверг прорыв еще одной ДРГ в Борисовский район Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 23 мая опроверг заход еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Борисовский район. По его словам были обстреляны село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка, мирные жители не пострадали, разрушений нет.



Губернатор отметил, что некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей, хотя никакого проникновения не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию, добавил Гладков.

