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    Гладков опроверг прорыв еще одной ДРГ в Борисовский район Белгородской области

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 23 мая опроверг заход еще одной украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Борисовский район. По его словам были обстреляны село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка, мирные жители не пострадали, разрушений нет.

    Губернатор отметил, что некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей, хотя никакого проникновения не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию, добавил Гладков.

    С 22 мая в Белгородской области объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается, говорится в сообщении.

    Напомним, после нападения украинской ДРГ на населенные пункты Белгородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил СК РФ. Подробнее о том, что такое режим контртеррористической операции, читайте в наших карточках.

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