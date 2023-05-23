В Башкирии школьник ранил ножом товарищей во время празднования последнего звонка

В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двоих сверстников. Они отмечали на природе последний звонок, рассказали 23 мая РИА Новости в правоохранительных органах.



По предварительным данным, подростки выпивали у озера в Иглинском районе. Якобы во время ссоры мальчик выхватил нож и ударил одного товарища в живот, а другого — в грудь.



По данным источника, детям оказали помощь, их жизням ничего не угрожает.



«Фонтанка» рассказывала, что на последнем звонке в школе в Волгоградской области одиннадцатиклассник бросился с ножом на одноклассницу. По предварительным данным, ей оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали.

