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    В Башкирии школьник ранил ножом товарищей во время празднования последнего звонка

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    В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двоих сверстников. Они отмечали на природе последний звонок, рассказали 23 мая РИА Новости в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, подростки выпивали у озера в Иглинском районе. Якобы во время ссоры мальчик выхватил нож и ударил одного товарища в живот, а другого — в грудь.

    По данным источника, детям оказали помощь, их жизням ничего не угрожает.

    «Фонтанка» рассказывала, что на последнем звонке в школе в Волгоградской области одиннадцатиклассник бросился с ножом на одноклассницу. По предварительным данным, ей оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали.

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