«Заложниками становятся социальные учреждения». Омбудсмен рассказала подробности смерти подростка в петербургском центре

Подросток, найденный мертвым в комнате социального учреждения в деревне Заневка, страдал от наркозависимости. Об этом на заседании правительства Петербурга заявила детский омбудсмен Анна Митянина 23 мая.



По её словам, ребёнок поступил в петербургский центр содействия семейному воспитанию в ноябре и уже на тот момент у мальчика выявили зависимость. Также пристрастием к наркотикам страдает и его сестра.



Митянина отметила, что в Петербурге нет системы реабилитации таких подростков, поэтому «заложниками становятся социальные учреждения».

