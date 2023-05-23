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    «Заложниками становятся социальные учреждения». Омбудсмен рассказала подробности смерти подростка в петербургском центре

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    Подросток, найденный мертвым в комнате социального учреждения в деревне Заневка, страдал от наркозависимости. Об этом на заседании правительства Петербурга заявила детский омбудсмен Анна Митянина 23 мая.

    По её словам, ребёнок поступил в петербургский центр содействия семейному воспитанию в ноябре и уже на тот момент у мальчика выявили зависимость. Также пристрастием к наркотикам страдает и его сестра.

    Митянина отметила, что в Петербурге нет системы реабилитации таких подростков, поэтому «заложниками становятся социальные учреждения».

    14-летнего подростка из центра содействия семейному воспитанию № 10 нашли без признаков жизни в комнате учреждения, расположенного в деревне Заневка. Там же был найден баллон с газом для зажигалок. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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