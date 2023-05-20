Уголовное дело возбуждено после смерти подростка в комнате петербургского центра для детей-сирот

Обстоятельства смерти 14-летнего воспитанника петербургского центра содействия семейному воспитанию в Ленобласти будут выяснять в рамках уголовного дела. Следствие видит небрежность в исполнении профессиональных обязанностей.
Как сообщает областной Следственный комитет, 20 мая возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
«По предварительным данным, несовершеннолетний скончался в результате отравления неустановленным веществом, точная причина его смерти будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.
Расследование поставила на контроль Всеволожская городская прокуратура. Свою проверку начала прокуратура Красногвардейского района Петербурга.
14-летнего подростка из центра содействия семейному воспитанию