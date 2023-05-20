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    Уголовное дело возбуждено после смерти подростка в комнате петербургского центра для детей-сирот

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    1 комментарий

    Обстоятельства смерти 14-летнего воспитанника петербургского центра содействия семейному воспитанию в Ленобласти будут выяснять в рамках уголовного дела. Следствие видит небрежность в исполнении профессиональных обязанностей.

    Как сообщает областной Следственный комитет, 20 мая возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

    «По предварительным данным, несовершеннолетний скончался в результате отравления неустановленным веществом, точная причина его смерти будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.

    Расследование поставила на контроль Всеволожская городская прокуратура. Свою проверку начала прокуратура Красногвардейского района Петербурга.

    14-летнего подростка из центра содействия семейному воспитанию № 10 нашли без признаков жизни в комнате учреждения, расположенного в деревне Заневка. Там же был найден баллон с газом для зажигалок.

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    Подросток погибПричинение смерти по неосторожности
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    Комментарии 1

    Гость20 Мая 2023 в 20:21
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    Это новости за сутки. Сколько вы Пушкина с Толстым не читаете, а воз и ныне там.
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