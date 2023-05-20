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    Воспитанник детского центра из Петербурга умер в своей комнате

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    14-летнего воспитанника петербургского центра содействия семейному воспитанию нашли мёртвым в его комнате. Прокуратура разбирается, кто недосмотрел за его опасным «хобби».

    Сообщение о гибели подростка поступило во всеволожскую полицию в ночь на пятницу, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Бездыханного шестиклассника обнаружили в филиале городского центра в деревне Заневка. Медики после попыток реанимировать констатировали смерть. По предварительным данным, незадолго до полуночи школьник не по назначению использовал газ для зажигалок.

    Погибший был знаком инспекторам отдела по делам несовершеннолетних Красногвардейского района. Причины, способствовавшие гибели мальчика, выясняет прокуратура района.

    Проверять будут в том числе органы и учреждения системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

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