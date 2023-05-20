Воспитанник детского центра из Петербурга умер в своей комнате

14-летнего воспитанника петербургского центра содействия семейному воспитанию нашли мёртвым в его комнате. Прокуратура разбирается, кто недосмотрел за его опасным «хобби».
Сообщение о гибели подростка поступило во всеволожскую полицию в ночь на пятницу, стало известно «Фонтанке»
Погибший был знаком инспекторам отдела по делам несовершеннолетних Красногвардейского района. Причины, способствовавшие гибели мальчика, выясняет прокуратура района.
Проверять будут в том числе органы и учреждения системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.