Немца приговорили за убийство жены — петербурженки Кати. Её нашли в чемодане по частям

В немецком Бремерхафене приговорили к пожизненному заключению Вальтера Бауманна, сообщают СМИ Германии. Как установил суд, он убил и расчленил свою жену Екатерину. Женщина переехала в Германию из Петербурга и вышла замуж за Бауманна более десяти лет назад. Брак не сложился, пара разводилась. Супруги спорили о том, с кем будет жить маленькая дочь.



В ночь на 5 февраля 2022 года Екатерина пропала. В начале марта местный житель нашёл чемодан на набережной реки Везер. Внутри оказались «многочисленные части тела женщины». Тем же вечером родные опознали в ней Екатерину Бауманн.