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    Немца приговорили за убийство жены — петербурженки Кати. Её нашли в чемодане по частям

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    В немецком Бремерхафене приговорили к пожизненному заключению Вальтера Бауманна, сообщают СМИ Германии. Как установил суд, он убил и расчленил свою жену Екатерину. Женщина переехала в Германию из Петербурга и вышла замуж за Бауманна более десяти лет назад. Брак не сложился, пара разводилась. Супруги спорили о том, с кем будет жить маленькая дочь.

    В ночь на 5 февраля 2022 года Екатерина пропала. В начале марта местный житель нашёл чемодан на набережной реки Везер. Внутри оказались «многочисленные части тела женщины». Тем же вечером родные опознали в ней Екатерину Бауманн.

    «После 42 дней судебного разбирательства суду пришлось принять во внимание множество аспектов, но в конце концов он вынес однозначный вердикт: это был муж, и это было убийство. Вальтер Б., по словам председательствующего судьи, разделал тело своей жены в собственном гараже, затем упаковал его в чемодан, а затем выбросил», — пишет немецкая пресса.

    «Решение суда — пожизненное заключение Вальтера Бауманна под стражу. Через 15 лет он будет иметь возможность попроситься на свободу, но вряд ли ему это поможет», — сообщает телеграм-канал, который ведут родственники Екатерины.

    В репортаже из зала суда немецкие журналисты уточняют, что приговор не вступил в законную силу. Защита Бауманна ещё может подать апелляцию.

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    УбийствоЕкатерина БауманнГерманияПриговор
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