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    Майская гроза бушует над заливом. Показываем, как эффектно смотрелась буря с высоты

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    3 комментария

    Петербуржцы уже посмотрели на майскую грозу с земли. А мы предлагаем оценить ее с высоты птичьего полета. Выглядит так же грозно, но более эффектно.

    Лахта Центр

    Автор: Лахта Центр

    Ролик 23 мая опубликовали в телеграм-канале Лахта Центра. Видно, как грозовой фронт постепенно накрывает город, затем хорошенько поливает, но все-таки отступает. Затем Петербург будто заливает краской — небо становится ясным.

    Несмотря на ливень, а кое-где и град, петербуржцы успевали даже потанцевать на улицах. Во вторник, 23 мая, в городе могут пройти дожди, но недолгие.

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    Комментарии 3

    Гость23 Мая 2023 в 17:59
    Красивая !
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