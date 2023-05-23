Майская гроза бушует над заливом. Показываем, как эффектно смотрелась буря с высоты

Петербуржцы уже посмотрели на майскую грозу с земли. А мы предлагаем оценить ее с высоты птичьего полета. Выглядит так же грозно, но более эффектно.
Автор: Лахта Центр
Ролик 23 мая опубликовали в телеграм-канале Лахта Центра. Видно, как грозовой фронт постепенно накрывает город, затем хорошенько поливает, но все-таки отступает. Затем Петербург будто заливает краской — небо становится ясным.
Несмотря на ливень, а кое-где и град, петербуржцы успевали даже потанцевать на улицах. Во вторник, 23 мая, в городе могут пройти дожди, но недолгие.