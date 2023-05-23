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    В полосе атмосферного фронта. Синоптик предупредил петербуржцев о кратковременных дождях

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    Синоптическую ситуацию в Петербурге во вторник, 23 мая, сформирует атмосферный фронт, который вытянулся по всей территории западной половины европейской части России. В Петербурге ожидаются кратковременные дожди, а в Ленобласти они местами пройдут с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» в своем Telegram-канале.

    Температура в городе ожидается в районе 20–22 градусов тепла, в Ленинградской области от 18 до 23 градусов. Ветер подует западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    Уже в среду, 23 мая, по предварительному прогнозу, в Санкт-Петербурге ожидается совсем без осадков, а днем от 22 до 24 градусов тепла.

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