В полосе атмосферного фронта. Синоптик предупредил петербуржцев о кратковременных дождях

Синоптическую ситуацию в Петербурге во вторник, 23 мая, сформирует атмосферный фронт, который вытянулся по всей территории западной половины европейской части России. В Петербурге ожидаются кратковременные дожди, а в Ленобласти они местами пройдут с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» в своем Telegram-канале.

Температура в городе ожидается в районе 20–22 градусов тепла, в Ленинградской области от 18 до 23 градусов. Ветер подует западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.