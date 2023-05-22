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    Садись, два! Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по литературе

    До экзамена осталось совсем чуть-чуть

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    3 комментария
    Отворачивайся, списать не дадим!
    Отворачивайся, списать не дадим!Фото: Максим Серков / NGS42.RU
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    Уже в эту пятницу выпускники сдадут свои первые экзамены — родители в ужасе, дети на нервах, а учителя допивают последние успокоительные. Увы, на экзамен взять с собой группу поддержки нельзя, остается надежда только на последние пару дней подготовки и собственные знания. Мы решили поддержать старшеклассников и дать им возможность лучше подготовиться. А мы в очередной раз почувствовали себя выпускниками, пока бороздили банки задач из ЕГЭ и ломали головы над особо трудными заданиями. А вы сможете с легкостью их решить или вам тоже придется хорошенько подумать?

    Начнем с простого, это произведение вы точно читали! Укажите жанр, к которому относится пьеса Николая Гоголя «Ревизор».

    Едем дальше. Заполните пропуски в тексте (а может, и в своих знаниях)

    Стихотворение «Гамлет» относится к ______ литературному роду. А роман «Доктор Живаго», в который стихотворение включено автором, — к _______ роду литературы.

    Назовите род литературы, к которому относится пушкинская «Капитанская дочка».

    Как называется прием, основанный на резком противопоставлении предметов или явлений?

    Как называется стилистический прием, основанный на повторе одинаковых гласных звуков в стихотворной строке?

    «Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
    Грядущего волнуемое море».

    Как называется способ изображения внутренней жизни персонажа?

    «Чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило», «он вышел, он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах».

    Установите соответствие между образами чиновников и соответствующими произведениями Николая Гоголя. (Цифры указывать в порядке АБВ, например А-1, Б-3, В-2 — ответ будет 132.)

    Персонажи:
    А) Ляпкин Тяпкин
    Б) Башмачкин
    В) Иван Антонович Кувшинное рыло

    Произведения:
    1) «Мертвые души»
    2) «Ночь перед Рождеством»
    3) «Ревизор»
    4) «Шинель»

    Какие художественные средства использует Пастернак в отрывке этого стихотворения?

    Стихает ветер, даль расчистив,
    Разлито солнце по земле.
    Просвечивает зелень листьев,
    Как живопись в цветном стекле.

    1) сравнение
    2) гипербола
    3) гротеск
    4) метафора
    5) литота

    Как называется резкое столкновение героев, обстоятельств в художественном произведении?

    Перечислите художественные средства и приемы, которые использованы в этом отрывке.

    Есть немота — то гул набата
    Заставил заградить уста.
    В сердцах, восторженных когда-то,
    Есть роковая пустота.

    1) эпитет
    2) гипербола
    3) инверсия
    4) сравнение
    5) ассонанс

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    Отворачивайся, списать не дадим!
    Отворачивайся, списать не дадим!Фото: Максим Серков / NGS42.RU

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    Комментарии 3

    Гость22 Мая 2023 в 18:22
    В этой интерпретации статья выглядит как детский лагерь, обнесенный колючей проволокой. Шаг влево-право...
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:20
    5/10 ДВОЕШНИК!
    +0−0
    VKuser17419822122 Мая 2023 в 18:19
    Изучение всей этой ерунды- напрасная трата времени и сил...- в жизни это не потребуется никогда! Так говорили мне мама и папа ровно тридцать лет назад....И БЫЛИ ПРАВЫ! Мне нигде в реальной жизни не пригодилось знание романов 19 века...И да, я никогда больше не решал тригонометрических уравнений и не брал логарифмов...Зачем все это запихивали мне в башку и вытянули столько нервов....
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