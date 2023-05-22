Уже в эту пятницу выпускники сдадут свои первые экзамены — родители в ужасе, дети на нервах, а учителя допивают последние успокоительные. Увы, на экзамен взять с собой группу поддержки нельзя, остается надежда только на последние пару дней подготовки и собственные знания. Мы решили поддержать старшеклассников и дать им возможность лучше подготовиться. А мы в очередной раз почувствовали себя выпускниками, пока бороздили банки задач из ЕГЭ и ломали головы над особо трудными заданиями. А вы сможете с легкостью их решить или вам тоже придется хорошенько подумать?
Садись, два! Попробуйте ответить на реальные вопросы из ЕГЭ по литературе
До экзамена осталось совсем чуть-чуть
22 мая 2023, 18:04
1730
Поделиться
Едем дальше. Заполните пропуски в тексте (а может, и в своих знаниях)
Как называется стилистический прием, основанный на повторе одинаковых гласных звуков в стихотворной строке?
Как называется способ изображения внутренней жизни персонажа?
Установите соответствие между образами чиновников и соответствующими произведениями Николая Гоголя. (Цифры указывать в порядке АБВ, например А-1, Б-3, В-2 — ответ будет 132.)
Какие художественные средства использует Пастернак в отрывке этого стихотворения?
Перечислите художественные средства и приемы, которые использованы в этом отрывке.
Совсем плохо. Бегом готовиться!
Могло быть лучше! На экзамене надо будет постараться, чтобы получить высокий балл
Претендуете на пятерку? Охотно верим, что вы точно наберете больше 90 баллов на экзамене