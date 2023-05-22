Петербургского ретейлера «Лента» завалили жалобами из-за фирменного желто-синего цвета магазинов

Сеть магазинов «Лента» столкнулась с гневными обращениями покупателей из-за фирменных желто-синих цветов. Об этом шла речь на совещании с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского с розничными сетями и ТЦ, посвященном агитации в пользу службы по контракту.



«Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — сказала представитель сети, аргументируя нежелание размещать баннеры на фасаде гипермаркетов.

