Петербургского ретейлера «Лента» завалили жалобами из-за фирменного желто-синего цвета магазинов

Сеть магазинов «Лента» столкнулась с гневными обращениями покупателей из-за фирменных желто-синих цветов. Об этом шла речь на совещании с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского с розничными сетями и ТЦ, посвященном агитации в пользу службы по контракту.
«Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — сказала представитель сети, аргументируя нежелание размещать баннеры на фасаде гипермаркетов.
Так, по ее словам, «есть эпизоды, когда на людей, раздающих листовки о контрактной службе в других регионах, набрасываются».
«Если говорить о размещении баннера на фасаде конкретного магазина, «Лента» рискует своей репутацией, что к нам не придут покупатели и будут бойкотировать», — сказала представитель «Ленты».
В пресс-службе сети не стали комментировать вопрос «Фонтанки» о возможной смене айдентики из-за жалоб.
Ранее с просьбой к МВД опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего не является основанием для преследования, обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (депутат от партии «Новые люди»). Он назвал этот «путь» абсурдным и предположил, что скоро «начнут отстреливать синичек» и запретят «одну политическую партию — ЛДПР».