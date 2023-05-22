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    Петербургского ретейлера «Лента» завалили жалобами из-за фирменного желто-синего цвета магазинов

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    56 комментариев

    Сеть магазинов «Лента» столкнулась с гневными обращениями покупателей из-за фирменных желто-синих цветов. Об этом шла речь на совещании с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского с розничными сетями и ТЦ, посвященном агитации в пользу службы по контракту.

    «Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас желто-синие магазины, так сложилось исторически», — сказала представитель сети, аргументируя нежелание размещать баннеры на фасаде гипермаркетов.

    Так, по ее словам, «есть эпизоды, когда на людей, раздающих листовки о контрактной службе в других регионах, набрасываются».

    «Если говорить о размещении баннера на фасаде конкретного магазина, «Лента» рискует своей репутацией, что к нам не придут покупатели и будут бойкотировать», — сказала представитель «Ленты».

    В пресс-службе сети не стали комментировать вопрос «Фонтанки» о возможной смене айдентики из-за жалоб.

    Ранее с просьбой к МВД опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего не является основанием для преследования, обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (депутат от партии «Новые люди»). Он назвал этот «путь» абсурдным и предположил, что скоро «начнут отстреливать синичек» и запретят «одну политическую партию — ЛДПР».

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    Комментарии 56

    Гость22 Мая 2023 в 14:48
    Идиоты, что тут скажешь
    +0−0
    Donkey2115022 Мая 2023 в 14:48
    Пусть тогда сначала пожалуются в Министерство обороны, что флаг ВВС России имеет непатриотичную расцветку. Он именно жёлто-голубой, а не бежево-синий, как Лента.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 14:44
    хоть одного стукача можно в студию???
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