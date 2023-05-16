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    Вице-спикер Госдумы призвал не считать сочетание желтого и синего поводом для задержания

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    36 комментариев

    С просьбой к МВД опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего не является основанием для преследования, обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (депутат от партии «Новые люди»). Об этом он 16 мая написал в своем Telegram-канале.

    «Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками <…> В Москве задержали за сочетания цветов в одежде <...> Ольга Скабеева выложила в своём тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и жёлтых цветов <...> Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — отметил парламентарий.

    Вице-спикер Госдумы назвал этот «путь» абсурдным и предположил, что скоро «начнут отстреливать синичек» и запретят «одну политическую партию — ЛДПР».

    Даванков призвал внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

    Недавно «Фонтанка» писала, что в полицию практически ежедневно поступают разнообразные жалобы на все сине-желтое.

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    Комментарии 36

    Гость16 Мая 2023 в 22:12
    Вспомнил флаг ВВС
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