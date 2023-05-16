Вице-спикер Госдумы призвал не считать сочетание желтого и синего поводом для задержания

С просьбой к МВД опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего не является основанием для преследования, обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (депутат от партии «Новые люди»). Об этом он 16 мая написал в своем Telegram-канале.

«Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками <…> В Москве задержали за сочетания цветов в одежде <...> Ольга Скабеева выложила в своём тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и жёлтых цветов <...> Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — отметил парламентарий.

