Вице-спикер Госдумы призвал не считать сочетание желтого и синего поводом для задержания

С просьбой к МВД опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего не является основанием для преследования, обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (депутат от партии «Новые люди»). Об этом он 16 мая написал в своем Telegram-канале.
«Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками <…> В Москве задержали за сочетания цветов в одежде <...> Ольга Скабеева выложила в своём тг-канале фото весеннего букета из сиреневых и жёлтых цветов <...> Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — отметил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы назвал этот «путь» абсурдным и предположил, что скоро «начнут отстреливать синичек» и запретят «одну политическую партию — ЛДПР».
Даванков призвал внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.
Недавно «Фонтанка» писала, что в полицию практически ежедневно поступают разнообразные жалобы на все сине-желтое.