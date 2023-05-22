«Группа крови» с акцентом: что за китаец с гитарой появился на улицах Петербурга

Если на первых аккордах «Половинки» на вечернем Невском у вас начинает дергаться глаз, то в Петербурге появилась альтернатива. Китайский студент Юань Каймин на родном языке поет прохожим у станции Василеостровская про озеро Байкал и метафорическую любовь как у рыбок, выбирая композиции по настроению и погоде. Особенно песни заходят старшему поколению. «Фонтанка» поговорила с необычным уличным музыкантом.

«Впервые я выступил в Петербурге весной прошлого года. У меня был опыт уличных выступлений в Китае, но я очень нервничал и волновался в России, потому что для того, чтобы выйти петь в чужой стране, нужна смелость. Я боялся, что людям не понравятся мои песни, — рассказал Юань «Фонтанке». — Многие в Петербурге были удивлены, что я вообще пою здесь на китайском. Первой реакцией было что-то вроде: «О, привет, китайские друзья». Но некоторым, особенно людям среднего и пожилого возраста, китайские лирические песни очень понравились, и они их с удовольствием слушают».



предоставлено «Фонтанке»

23-летний Юань Каймин представляется в России более привычным Львом. Русифицированное имя придумал его учитель русского языка. В Петербург Лев приехал из пригорода Шанхая Наньтуна, чтобы получить музыкальное образование в РГПУ им. Герцена. Сейчас он на первом курсе.



«Я люблю музыку с детства. И в конце концов решил специализироваться на ней и выбрал для учебы Россию. Во-первых, стоимость обучения в российских вузах относительно невысокая, а во-вторых, мне очень нравится Россия и Петербург. Поразительная архитектура и искусство, культура и атмосфера», — рассказал Лев.

В России он одновременно выступает в двух китайских ресторанах для китайской и российской публики. Но когда появляется свободная минутка, старается петь и на улице.

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«Обычно на улице получается выступить 2–3 раза в неделю, всё зависит от моего свободного времени. Моя самая любимая локация — станций метро «Василеостровская», потому что там хорошая атмосфера и люди очень дружелюбные», — рассказал китаец. Репертуар он выбирает по погоде и настроению.



«Например, я часто пою китайскую песню «На берегу Байкала». Она очень похожа на лирическую русскую мелодию. В ней рассказывается о том, что красота мира может легко исчезнуть, как и любовь, как пейзажи на берегу Байкала, но важно верить, что влюбленные всё равно встретятся. Еще одна китайская песня, которую я пою — «Я рыбка». Эта песня о любви, в которой мужчина сравнивает себя с рыбой, а воду со своей возлюбленной», — объяснил музыкант.



предоставлено «Фонтанке»



Поет Лев и русские песни — «Клён» от «Синей Птицы» и «Группу крови» у «Кино». И вообще русская музыка ему очень нравится. «Учу песни, читаю и многократно напеваю», — рассказал он.

Место для выступления он бронирует в специальной группе петербургских музыкантов в VK, в которой все каждый день отмечаются в порядке очереди. Но и про новый городской закон, который вступил в силу с 1 мая (подробнее здесь), Лев тоже слышал и планирует его соблюдать.



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«Как иностранец, я должен уважать правила и законы России. Но мне еще нужно изучить новый порядок», — пояснил музыкант.

Как говорит Лев, выступления на улицах Петербурга — это еще и возможность донести до китайских соотечественников, которые также находятся в России, голос Родины и память о родном городе. Китайцев в Петербурге много, и они часто радуются, когда слышат любимые мелодии.



предоставлено «Фонтанке»