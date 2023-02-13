Цзянхун Гу, он же Женя-карамельщик: в Петербурге живет уникальный китаец

Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Цзянхун Гу — единственный в Петербурге мастер по традиционной китайской живописи карамелью Танхуа. За считаные минуты из горячего жидкого сахара с помощью лишь медного ковша и ножа он творит съедобные шедевры — драконов, фениксов, рыб и сложные узоры. Это мастерство в семье передается от отца к сыну поколениями. Новым знакомым Цзянхун представляется просто — Женя.

С Цзянхуном мы встречаемся на мастер-классе по танхуа в языковой школе MagPies, в арабском центре языка и культуры в Петербурге. К молодому парню в ярком традиционном китайском облачении не подойти — с первых минут выступления его плотно окружают зачарованные зрители. Под мурлыканье китайской попсы он с ловкостью 3D-принтера выводит узоры ковшом с карамелью. В помещении сразу разносится приятный аромат, навевающий воспоминания о цирке и сладкой вате. «Сейчас будет птица!», — говорит Цзянхун, и через минуту на палочке возникает леденец с невиданной жарптицей. «Дракон!», — говорит китаец, и затейливая фигурка уже тут как тут. Все абсолютно съедобно, но есть откровенно жалко — красоту хочется поставить в рамочку.



Искусство танхуа в семье Гу передается из поколения в поколение. Дедушка обучил отца Цзянхуна, и тот стал известным в Сычуани карамельным мастером. Он профессионально работает на водной улице Dongpo Impression Water Street в Мейшане и проводит частные выступления по заказам компаний. Отец Цзянхуна начал активно привлекать сына к семейному делу с самого раннего возраста — карамелью он занимается с четырех, а в шесть уже выступал.

«Каждую зиму и летние каникулы я делал карамель и продавал барбекю в парке в Чэнду. А в 2018 году я окончил среднюю школу в Китае, после чего решил продолжить обучение за границей. Выбирал из Сингапура, Франции, Германии, Белоруссии, но в итоге решил приехать в Россию, — рассказал Цзянхун.



Во-первых, это было дешевле. Во-вторых, зачаровала российская культура.

«Когда я учился в средней школе, мы изучали поэзию Пушкина, узнали, что в России есть самый замечательный балет «Лебединое озеро» и один из самых туристических городов мира — Санкт-Петербург. Я приехал в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербургском государственном университете и узнать больше о русской истории и культуре», — объясняет китаец.

Русская литература повлияла на его выбор имени — при первом знакомстве Цзянхун просит называть его просто Женей. Как Онегина.



«Мне очень нравится Пушкин и заведующий нашей кафедры истории искусств, которого зовут Евгений, поэтому я выбрал это имя», — отметил китаец.

Препятствием к мечте не стал даже языковой барьер. По словам Цзянхуна, он начал изучать русский язык только когда приехал в Россию и до прибытия в страну не мог даже прочитать алфавит. Сейчас он свободно говорит на бытовые темы, но отмечает, что находит «грамматику русского языка более сложной, чем у китайского».



Фото: предоставлено Цзянхун Гу Фото: предоставлено Цзянхун Гу Фото: предоставлено Цзянхун Гу Фото: предоставлено Цзянхун Гу Фото: предоставлено Цзянхун Гу Поделиться Поделиться





Сейчас Цзянхун уже на 4 курсе СПбГУ. Изучает историю искусств, пишет дипломную работу про архитектуру Новгорода, прошёл там археологическую практику. Но и из семейного бизнеса выходить не стал — привез всё необходимое с Родины, включая традиционные костюмы, инструменты и большой кусок мрамора, на котором творит свои работы. Его даже не хотели пропускать со странным багажом через границу — помогла русская девушка, которая знала китайский. С тех пор он к ним не равнодушен.

Среди китаистов Петербурга студент уже хорошо известен, они прямо говорят, что «Цзянхун у нас такой один». Его зовут на мероприятия по всей России. На каникулах он выступал 9 раз за 20 дней, в этом феврале два раза в Московском драматическом театре. Заезжал в Сочи, Крым, Казань.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Каждый раз, когда родители видят мое выступление с карамелью, они очень счастливы, и очень поддерживают меня, и без их помощи и поддержки я бы не был там, где я сейчас. Поэтому самым сложным в пандемию для меня был невозможность легко вернуться в Китай. Мои родители, к сожалению, тоже еще не посещали Россию. Но ничего страшного — я буду продолжать попытки и, надеюсь, в ближайшем будущем приглашу их посетить Россию, а я буду их переводчиком и гидом», — думает Цзхянхун.



В будущем Женя планируется связать свою жизнь с Россией.

