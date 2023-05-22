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    В крови капитана судна, перевозившего россиян и столкнувшегося с вышкой около Пхукета, нашли наркотики

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    В крови капитана катера, которой столкнулся с сигнальной вышкой у острова Пхукет, обнаружили наркотики. Об этом 22 мая сообщает издание The Phuket Express.

    В полиции рассказали, что после происшествия кровь 29-летнего капитана туристического судна проверили на алкоголь и наркотики. В анализах мужчины первого не нашли, а второе было выявлено. Катер возвращался с экскурсии. Продолжается расследование инцидента.

    После столкновения были госпитализированы более 30 туристов, в том числе 21 россиянин.

    В среду, 17 мая, стало известно, что катер возвращался с экскурсии с острова Пхи-Пхи, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. По пути он врезался в сигнальную вышку.

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