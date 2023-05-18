В больницах Таиланда остаются 11 россиян из-за столкновения катера с сигнальной вышкой

В больницах Таиланда продолжают оставаться 11 российских туристов. Они пострадали при столкновении скоростного катера с сигнальной вышкой около Пхукета. Об этом 18 мая сообщает Генконсульство РФ.

Россияне находятся на стационарном лечении. Полученные травмы угрозы для их жизней не представляют.

В среду, 17 мая, стало известно, что катер, на котором находились 21 россиянин, возвращался с экскурсии с острова Пхи-Пхи, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. По пути он врезался в сигнальную вышку.