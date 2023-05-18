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    В больницах Таиланда остаются 11 россиян из-за столкновения катера с сигнальной вышкой

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    4 комментария

    В больницах Таиланда продолжают оставаться 11 российских туристов. Они пострадали при столкновении скоростного катера с сигнальной вышкой около Пхукета. Об этом 18 мая сообщает Генконсульство РФ.

    Россияне находятся на стационарном лечении. Полученные травмы угрозы для их жизней не представляют.

    В среду, 17 мая, стало известно, что катер, на котором находились 21 россиянин, возвращался с экскурсии с острова Пхи-Пхи, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. По пути он врезался в сигнальную вышку.

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    Комментарии 4

    Гость18 Мая 2023 в 18:50
    ....и вышку починят
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