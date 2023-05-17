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    Возвращались с экскурсии. В Таиланде скоростной катер с туристами из РФ врезался в сигнальную вышку

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    Скоростной катер с россиянами на борту врезался в сигнальную вышку у берегов Пхукета вечером 17 мая. Об этом сообщает Генконсульство России в Таиланде.

    Автор: youtube.com/TNAMCOT

    В результате аварии на воде пострадали более 30 туристов, 21 из которых россияне. Граждане РФ получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницы. По информации Генконсульства, все получают необходимую медицинскую помощь.

    С наиболее тяжелыми пострадавшими на связи находятся уполномоченные органы Пхукета.

    Катер, попавший в аварию, возвращался с экскурсии на острова Пхи-Пхи, где снимали знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

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