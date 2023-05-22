Гостя ресторана нокаутировали в Рыбацком. Камера сняла один удар и поспешное бегство

В выходные отдых в заведениях общепита выдался травматичным не только в Адмиралтейском районе Петербурга. В Невском посетителя ресторана Del Mar уложили с одного удара.

Бой на Шлиссельбургском проспекте, 7, случившийся в ночь на воскресенье, полицейский главк показал 22 мая. Он вышел эффектным, но коротким. Больше времени, судя по кадрам, ушло на попытки отговорить недовольных друг другом мужчин от участия.

На пути одного встала женщина. Нарвавшись на резкость и демонстрацию силы, отступила.

Сам бой не продлился и нескольких секунд. Одним ударом сокрушили 39-летнего жителя Фрунзенского района города. По данным «Фонтанки», его в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.



Спарринг-партнёр, увидев падение противника, бросился прочь. В девятом часу утра того же дня его задержали у дома на Рыбацком проспекте. Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, это 26-летний официально нетрудоустроенный местный житель.

