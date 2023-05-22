Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Москву, который намечен на среду, 24 мая. Об этом он сказал в ходе встречи с послом России в республике Дмитрием Крутым.
По словам Лукашенко, правительство ему докладывает, что белорусско-российских отношениях «почти нет никаких проблем», однако он в это не верит. Обсуждать спорные вопросы президент намерен с российским лидером.
«Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», – сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
Белорусский лидер отметил, что президенты «часто встречаются», но не для того, чтобы посмотреть друг на друга, хотя и настроения их всегда важны.
Последний раз Лукашенко приезжал в Москву 9 мая на Парад Победы. Тогда же начали расходиться слухи о проблемах со здоровьем у белорусского президента. Якобы он даже не смог пройти путь от трибуны до Вечного огня пешком и его пришлось везти на машине. Лукашенко вернулся в Минск, но не выступил с традиционной речью во время церемонии возложения венков к обелиску Победы. 14 мая он пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна. На публике он впервые за неделю появился 15 мая с перевязанной рукой.