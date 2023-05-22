Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Москву, который намечен на среду, 24 мая. Об этом он сказал в ходе встречи с послом России в республике Дмитрием Крутым.



По словам Лукашенко, правительство ему докладывает, что белорусско-российских отношениях «почти нет никаких проблем», однако он в это не верит. Обсуждать спорные вопросы президент намерен с российским лидером.



«Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», – сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

