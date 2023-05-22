Международная федерация фехтования не допустила к турнирам ни одного призера Токио-2020 из России

Федерация фехтования России (ФФР) получила от Международной федерации фехтования (FIE) второй список спортсменов и специалистов, которым был одобрен нейтральный статус, передает 22 мая ТАСС. В него вошли 17 спортсменов и 12 специалистов.
Среди них не оказалось ни одного призера Олимпийских игр в Токио, где россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. В частности, Софье Поздняковой, Софье Великой и Яне Егорян было отказано в допуске на соревнования под эгидой FIE. Также не были включены Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Ольга Никитина, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин — серебряные призеры Олимпиады в Токио в командном турнире рапиристов. Также не попали в список спортсмены, представляющие общество ЦСКА. При этом список допущенных фехтовальщиков не приводится.
Согласно решению конгресса FIE 10 марта, российским и белорусским спортсменам разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом при соблюдении рекомендаций МОК. Однако исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов только при условии, что они не поддерживают специальную операции на Украине и не имеют связи с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в командных видах спорта.