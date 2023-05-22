Пробка на Ленинском — 10 баллов. К ремонту добавилась поломка светофоров

На юге Петербурга утром 22 мая наблюдается локальный транспортный коллапс. Организатор перевозок сообщает о затруднениях у перекрёстка Ленинского и Московского проспектов. Там к дорожным работам добавилась неисправность светофоров. Общественный транспорт может запаздывать.

«Яндекс» в 10:15 зафиксировал на Ленинском «неожиданно плотное движение» — 10 баллов в направлении к Маршала Жукова, что на 5 баллов выше обычного.



«В связи с неисправным светофором и дорожными работами на Ленинском пр. у Московского пр. автобусные маршруты №№ 11, 13, 13а, 26, 31, 39, 39Э, 50, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты №№ 27, 29, 35, 45, 47 следуют с задержками до 20 минут», — сообщает Организатор перевозок.

