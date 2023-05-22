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    Пробка на Ленинском — 10 баллов. К ремонту добавилась поломка светофоров

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    5 комментариев

    На юге Петербурга утром 22 мая наблюдается локальный транспортный коллапс. Организатор перевозок сообщает о затруднениях у перекрёстка Ленинского и Московского проспектов. Там к дорожным работам добавилась неисправность светофоров. Общественный транспорт может запаздывать.

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    «Яндекс» в 10:15 зафиксировал на Ленинском «неожиданно плотное движение» — 10 баллов в направлении к Маршала Жукова, что на 5 баллов выше обычного.

    «В связи с неисправным светофором и дорожными работами на Ленинском пр. у Московского пр. автобусные маршруты №№ 11, 13, 13а, 26, 31, 39, 39Э, 50, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 226, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты №№ 27, 29, 35, 45, 47 следуют с задержками до 20 минут», — сообщает Организатор перевозок.

    При этом «Яндекс.Транспорт» показывает много автобусов и троллейбусов на данном участке.

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    Утром максимальная загруженность дорог Петербурга составила «красные» 7 баллов, что на 1 выше обычного. Ленинский, по оценке «Яндекса», вошёл в число самых загруженных трасс.

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    Комментарии 5

    RADA22 Мая 2023 в 11:53
    Я как раз попал в эту пробку. В итоге, добирался на работу на каршере
    +0−0
    lonesome22 Мая 2023 в 11:13
    Написано "в направлении Жукова" а на карте совсем другой участок... Утренний пик в сторону Жукова - это Красносельский район. А не Московский. Что такое для Ленинского "обычно" - сложный вопрос. Я бы сказал, застрять там на 30-40-50 минут вполне "обычно".
    +0−0
    28014269922 Мая 2023 в 10:59
    Открываю Яндекс карты.Пробки - 4 балла.На Ленинском - обычно для утра понедельника.Кто - то нам врёт.Либо Я.карты,либо Ф - - - - - - - а. Возможно,у кого - то просто диарея.
    +0−0
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