«Красный» Петербург: на КАД много пробок, вантовый мост снова среди них

Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 22 мая достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов, летом — 5 или даже 4. Но в последнее время «семёрка» по будням не редкость.
Несколько крупных пробок образовалось на КАД, где активно идут дорожные ремонты. Традиционная пробка на вантовом мосту, которой не было несколько дней, вернулась. Теперь её «голова» — у Московского шоссе, в 9 часов она растянулась на 8 с лишним километров. На севере и востоке КАД тоже есть участки с медленным движением.
«Яндекс» за утро прислал три сообщения о пробках, и все на кольцевой:
- 7:21 — внешняя сторона от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км,
- 7:15 — внешняя сторона от Пулковского шоссе до поста ГИБДД, 5,4 км,
- 7:06 — внутренняя сторона от Софийской улицы до Московского шоссе, 4,4 км.