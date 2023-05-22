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    «Красный» Петербург: на КАД много пробок, вантовый мост снова среди них

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    Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 22 мая достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 6 баллов, летом — 5 или даже 4. Но в последнее время «семёрка» по будням не редкость.

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    Несколько крупных пробок образовалось на КАД, где активно идут дорожные ремонты. Традиционная пробка на вантовом мосту, которой не было несколько дней, вернулась. Теперь её «голова» — у Московского шоссе, в 9 часов она растянулась на 8 с лишним километров. На севере и востоке КАД тоже есть участки с медленным движением.

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    «Яндекс» за утро прислал три сообщения о пробках, и все на кольцевой:

    • 7:21 — внешняя сторона от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км,
    • 7:15 — внешняя сторона от Пулковского шоссе до поста ГИБДД, 5,4 км,
    • 7:06 — внутренняя сторона от Софийской улицы до Московского шоссе, 4,4 км.

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