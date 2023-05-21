Reuters: Украина заявляет, что борется за Бахмут

Украина заявила в воскресенье, что всё еще борется за контроль над восточным городом Бахмут, после того как президент Владимир Зеленский ранее заявил, что город остался «только в наших сердцах», пишет 21 мая Reuters.



Глава пресс-службы Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что «президент отрицал захват Бахмута» несмотря на то, что глава Украины заявлял, что, по его мнению, город вышел из-под контроля Киева.



20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения полностью взяли Бахмут. Через некоторое время Минобороны подтвердило взятие города, отметив, что оно произошло «при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

