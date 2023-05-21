Боеприпасы и мостоукладчики. Байден рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине от США будет включать боеприпасы и мостоукладчики. Об этом американский президент Джо Байден заявил 21 мая на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.



Как говорится в публикации Госдепартамента США, речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковых средствах, бронированных машинах скорой помощи и не только.