Боеприпасы и мостоукладчики. Байден рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине от США будет включать боеприпасы и мостоукладчики. Об этом американский президент Джо Байден заявил 21 мая на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.
Как говорится в публикации Госдепартамента США, речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковых средствах, бронированных машинах скорой помощи и не только.
Байден также сообщил, что США и союзники будут обучать украинских пилотов, в том числе на истребителях
Впрочем, Байден полагает, что
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что его подразделения полностью взяли Бахмут (Артемовск), потом это подтвердило Минобороны. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с полным взятием города. Reuters сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута. Но, как пишут украинские СМИ, пресс-секретарь президента опроверг, что Зеленский сделал такое заявление.