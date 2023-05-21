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    Боеприпасы и мостоукладчики. Байден рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

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    Новый пакет военной помощи Украине от США будет включать боеприпасы и мостоукладчики. Об этом американский президент Джо Байден заявил 21 мая на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

    Как говорится в публикации Госдепартамента США, речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских орудий, противотанковых средствах, бронированных машинах скорой помощи и не только.

    Байден также сообщил, что США и союзники будут обучать украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16. Он уточнил, что заявил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также — что США и союзники продолжат оказывать Украине помощь, в том числе экономическую и гуманитарную.

    Впрочем, Байден полагает, что F-16 не помогли бы украинским войскам в Артемовске (Бахмуте). По словам президента США, Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти истребители для продвижения на территорию России. Байден также рассказал, что не ожидает участия F-16 в предполагаемом контрнаступлении ВСУ.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что его подразделения полностью взяли Бахмут (Артемовск), потом это подтвердило Минобороны. Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с полным взятием города. Reuters сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута. Но, как пишут украинские СМИ, пресс-секретарь президента опроверг, что Зеленский сделал такое заявление.

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