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    Тетерева как драконы: мощный хвост и пар из клюва

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    Сезон токования тетеревов в Ленобласти постепенно подходит к концу, фотографы торопятся снять последние танцы. Приезжать на ток надо очень рано, когда ещё холодно. И в это время тетерева, словно огнедышащие драконы, извергают пар. Фотографии и видео публикует 20 марта сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    «Тетерева уже, похоже, рассадили всех самочек по гнездам, а сами по инерции, да и чтобы не растерять сноровку к будущему сезону все еще прилетают на место тока, и даже встречаются попытки подраться. Но за кого дерутся — уже неясно», — рассказывает фотограф Антон Кубышкин.

    «Фонтанка» подробно рассказывала про сезон размножения этих птиц. Тетерева каждый год токуют в одном и том же месте, иногда десятки лет подряд. Их брови увеличиваются в сотни раз, чтобы привлечь самку. Как только тетерка появляется на территории самца, он начинает танцевать и раскрывать хвост. Так самки обходят участки и выбирают жениха.

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