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    Брови увеличились в сотни раз. Кульминация на тетеревином току под Петербургом

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    На тетеревиных токах в Ленобласти наступила кульминация: появились самки. Брачные бои в самом разгаре, рассказывает 4 мая петербургский биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». Он наблюдает, как развиваются события на одном из токов во Всеволожском районе.

    Тетерева каждый год токуют в одном и том же месте, иногда десятки лет подряд. Самцы слетаются с конца февраля, чтобы делить территорию, а теперь они защищают свои участки от конкурентов: встреча с невестой возможна только на своей территории. При этом на току всегда есть один «сторож». Он не участвует в брачных боях, его задача — следить за безопасностью, чтобы хищник, например лисица, не подкрался незаметно.

    «Самцы преобразились. Их брови увеличились в размере в сотни раз! Учеными доказано, что чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту! Между женихами периодически вспыхивают драки. Во время поединка они пытаются болезненно ущипнуть противника за набухшую бровь. Несмотря на внешний азарт и явную агрессию, их конфликты никогда не приводят к серьезным травмам», — рассказывает Павел Глазков.

    Теперь тетеревиный ток начали посещать самки. Они расхаживают по току, рассматривая женихов, а те высоко подпрыгивают и чуффыкают. Как только тетерка появляется на территории самца, он начинает танцевать и раскрывать хвост. Если ему не удалось очаровать тетерку, она переходит на соседний участок или улетает на другой ток. «Дело ответственное, торопиться нельзя», — отмечает биолог.

    Фото: «Каждой твари по паре» / Павел Глазков

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