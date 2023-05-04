Брови увеличились в сотни раз. Кульминация на тетеревином току под Петербургом

На тетеревиных токах в Ленобласти наступила кульминация: появились самки. Брачные бои в самом разгаре, рассказывает 4 мая петербургский биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». Он наблюдает, как развиваются события на одном из токов во Всеволожском районе.

Тетерева каждый год токуют в одном и том же месте, иногда десятки лет подряд. Самцы слетаются с конца февраля, чтобы делить территорию, а теперь они защищают свои участки от конкурентов: встреча с невестой возможна только на своей территории. При этом на току всегда есть один «сторож». Он не участвует в брачных боях, его задача — следить за безопасностью, чтобы хищник, например лисица, не подкрался незаметно.



«Самцы преобразились. Их брови увеличились в размере в сотни раз! Учеными доказано, что чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту! Между женихами периодически вспыхивают драки. Во время поединка они пытаются болезненно ущипнуть противника за набухшую бровь. Несмотря на внешний азарт и явную агрессию, их конфликты никогда не приводят к серьезным травмам», — рассказывает Павел Глазков.

