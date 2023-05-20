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    Когда солнце в небе размером с «Зенит Арену». Погода позволила снять архитектурные шедевры на расстоянии 21 км

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    Нынешняя погода в Петербурге уникальна. Она позволяет фотографам делать удивительные кадры.

    Фото: Андрей / the_Glimpses
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    Фотографии прохода солнца на закате над «Зенит Ареной» и Исаакиевским собором опубликовал 20 мая в своём телеграм-канале петербургский фотограф Андрей. Он пояснил «Фонтанке», что снимал минувшим вечером с высотки в Рыбацком, то есть через весь город — дистанция составила почти 21 километр. Дымки почти не было, поэтому контуры доминант получились ровными.

    «Условия отчасти уникальны для мая тем, что солнце еще не успело раскалить воздух над городом, и сложившаяся погода прошедшей недели очистила городскую атмосферу. Обычно она более грязная. Особенность в том, что дождями с циклона прибило пыль. А днём, когда уже светило солнце, жар сдувало свежим ветром. Поэтому чистая свежая атмосфера над городом сохранилась до вечера, — объяснил фотограф. — Такая погода обычно держится один-два дня, затем дневное солнце разогревает город, и на больших расстояниях контуры начинают плавать».

    Напомним, последние ночи в Петербурге холодные, в Ленобласти в ночь на воскресенье возможны заморозки. При этом днём — около 20 градусов.

    Фото: Андрей / the_Glimpses

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