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    Погода готовит нам разное. В прогнозе синоптиков — не только заморозки, но и грозы

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    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Интересная погода нас ждёт в выходные. Температура в течение суток будет скакать на 10 с лишним градусов, а в Ленобласти местами почти на 20. Прогноз на ближайшие дни дал в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    По его словам, погоду определяет антициклон, «поэтому сухо, тихо и солнечно». Атмосферное давление в Петербурге уже сегодня довольно высокое, в субботу ещё повысится — до 774 мм. рт. ст. и только в воскресенье начнет снижаться. Продолжает расти и дневная температура. Завтра в городе ожидается 18–20 градусов, а в воскресенье ещё выше.

    «По Ленинградской области фон температуры воздуха днем такой же, но вот ночью пока останется холодно, местами очень холодно. В субботу в середине ночи ждем заморозки до -1…-2 гр., но и в воскресенье на востоке области они сохранятся», — пишет Колесов.

    А в ночь на понедельник потеплеет: с юго-востока придёт облачность и принесёт дожди. Поэтому новая неделя начнётся с осадков, и днём 22 мая грозы прогремят на всей территории области. Вероятны они и в Петербурге.

    «Так что кто еще не слышал майскую грозу, есть возможность осуществить это. Но с городом сложнее, надо будет уточнять, вдруг опять по окраинам пойдет», — отмечает синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов


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