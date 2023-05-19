Погода готовит нам разное. В прогнозе синоптиков — не только заморозки, но и грозы

Интересная погода нас ждёт в выходные. Температура в течение суток будет скакать на 10 с лишним градусов, а в Ленобласти местами почти на 20. Прогноз на ближайшие дни дал в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, погоду определяет антициклон, «поэтому сухо, тихо и солнечно». Атмосферное давление в Петербурге уже сегодня довольно высокое, в субботу ещё повысится — до 774 мм. рт. ст. и только в воскресенье начнет снижаться. Продолжает расти и дневная температура. Завтра в городе ожидается 18–20 градусов, а в воскресенье ещё выше.

«По Ленинградской области фон температуры воздуха днем такой же, но вот ночью пока останется холодно, местами очень холодно. В субботу в середине ночи ждем заморозки до -1…-2 гр., но и в воскресенье на востоке области они сохранятся», — пишет Колесов.

А в ночь на понедельник потеплеет: с юго-востока придёт облачность и принесёт дожди. Поэтому новая неделя начнётся с осадков, и днём 22 мая грозы прогремят на всей территории области. Вероятны они и в Петербурге.



«Так что кто еще не слышал майскую грозу, есть возможность осуществить это. Но с городом сложнее, надо будет уточнять, вдруг опять по окраинам пойдет», — отмечает синоптик.

