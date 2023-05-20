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    Температура в Петербурге возвращается в норму. Антициклон обеспечит солнцем

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    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Петербуржцев в выходные ждёт хорошая погода.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5–7 градусов, в окрестностях местами до 2, днем составит 18–20, в прибрежных районах Финского залива местами до 16 градусов.

    «Сегодня условия погоды в Северной столице продолжит формировать восточная периферия антициклона. В такой ситуации при переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурный фон продолжит постепенно повышаться и вернётся в климатические рамки. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на воскресенье снова будет довольно холодно — 5–7 градусов, местами до 3, а днём уже 20–22 и без осадков.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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