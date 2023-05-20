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    На Петроградской стороне перевернули флаги. Империя поднимает головы

    2015
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    Штандарты Его Императорского Величества Государя Императора больше не мозолят глаза гуляющим по Петроградской стороне своей неправильностью.

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    За ночь оплошность успели исправить, и 20 мая флаги неподалёку от домика Петра Первого висят так, как было задумано. Диссонанс заметили накануне — на двух штандартах орлы опирались на головы.

    «Фонтанка.ру»

    Промах вышел с частью праздничного оформления Петербурга к 320-летию города и дню рождения Петра Первого. Более двух тысяч композиций обошлись в 28,6 млн рублей.

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