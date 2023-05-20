На Петроградской стороне перевернули флаги. Империя поднимает головы

Штандарты Его Императорского Величества Государя Императора больше не мозолят глаза гуляющим по Петроградской стороне своей неправильностью.
За ночь оплошность успели исправить, и 20 мая флаги неподалёку от домика Петра Первого висят так, как было задумано. Диссонанс заметили накануне — на двух штандартах орлы опирались на головы.
«Фонтанка.ру»
Промах вышел с частью праздничного оформления Петербурга к 320-летию города и дню рождения Петра Первого. Более двух тысяч композиций обошлись в 28,6 млн рублей.