Петербург украсят ко Дню города и дню рождения Петра I за 28,6 млн рублей

На централизованное оформление Петербурга ко Дню города и дню рождения Петра Первого власти Северной столицы потратят 28,6 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Конкурс объявлен 6 апреля, заявки принимаются до 14 апреля.
Согласно конкурсной документации, победителю предстоит украсить улицы города баннерами, флагами, композициями и панно с изображениями герба Петербурга, государственного триколора, Андреевского флага, Медного всадника, Петропавловской крепости, а также надписями «320 лет» и «1703». Всего планируется разместить более двух тысяч композиций.
Оформление появится на Дворцовой площади, Дворцовом проезде, Невском проспекте, Гостином дворе, Площади восстания, площади Пролетарской диктатуры, Исаакиевской площади, Дворцовом мосту и других основных магистралях города.