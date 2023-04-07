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    Петербург украсят ко Дню города и дню рождения Петра I за 28,6 млн рублей

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    На централизованное оформление Петербурга ко Дню города и дню рождения Петра Первого власти Северной столицы потратят 28,6 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Конкурс объявлен 6 апреля, заявки принимаются до 14 апреля.

    Согласно конкурсной документации, победителю предстоит украсить улицы города баннерами, флагами, композициями и панно с изображениями герба Петербурга, государственного триколора, Андреевского флага, Медного всадника, Петропавловской крепости, а также надписями «320 лет» и «1703». Всего планируется разместить более двух тысяч композиций.

    Оформление появится на Дворцовой площади, Дворцовом проезде, Невском проспекте, Гостином дворе, Площади восстания, площади Пролетарской диктатуры, Исаакиевской площади, Дворцовом мосту и других основных магистралях города.

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