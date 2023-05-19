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    Империя повисла вниз головой. У домика Петра напортачили с флагами

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    Штандарты с изображением орла в неподабающем виде заметили читатели «Фонтанки» 19 мая недалеко от домика Петра I. Символ государя-императора повис вверх тормашками.

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    Перевернутыми оказались два Штандарта Его Императорского Величества Государя Императора, остальные флаги на набережной висят правильно.

    Флаги висят не только рядом с домиком Петра, но и на стрелке Васильевского острова, у Медного всадника и Исаакиевского собора. По наблюдениям фотографа «Фонтанки», повисшие вниз головой орлы замечены только в одном месте.

    Флаги появились в честь Дня города и дня рождения Петра Первого. На оформление потрачено больше 28 млн рублей.

    © Фонтанка.Ру

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