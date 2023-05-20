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    Популярные карты удалили из Google Play

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    Картографический сервис 2ГИС больше не доступен в магазине приложений Google Play, сообщил разработчик приложения в своём Telegram-канале.

    «Друзья, 2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города», — рассказали в компании 20.

    Тем, кто хочет скачать приложение, теперь предлагается искать его на сайте 2ГИС, в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, а также отечественных NashStore, RuMarket, и RuStore.

    В сентябре приложение сервиса карт 2ГИС пропало из AppStore, но позднее туда вернулось.

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