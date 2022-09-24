    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.1eur56.48
    ТЕМА ДНЯ

    Первые отправки мобилизованных

    «Непризывные» болезниВопросы на границеОбразец повесткиКого НЕ мобилизуютОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Приложение сервиса карт 2ГИС пропало из AppStore

    1868

    В AppStore больше нельзя скачать приложение 2ГИС — обратили внимание СМИ утром 24 сентября. А при нажатии на значок iOS на самом сайте проекта попытка соединения не приводит к успеху — убедился корреспондент «Фонтанки».

    При этом карта и справочник городов России доступны в Google Play. РБК отмечает, что основным владельцем сервиса является Сбербанк, купивший 72% компании два года назад. А сам он находится под санкциями, и его приложения недоступны.

    Накануне стало известно, что в Евросоюзе готовятся новые санкции, они, по данным The Financial Times, касаются нефти и денежных переводов.

    2ГИС была основана в 1999 году, главный офис компании находится в Новосибирске, в 2021 году офис разработки открылся в Петербурге.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close