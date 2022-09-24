Приложение сервиса карт 2ГИС пропало из AppStore

В AppStore больше нельзя скачать приложение 2ГИС — обратили внимание СМИ утром 24 сентября. А при нажатии на значок iOS на самом сайте проекта попытка соединения не приводит к успеху — убедился корреспондент «Фонтанки».
При этом карта и справочник городов России доступны в Google Play. РБК отмечает, что основным владельцем сервиса является Сбербанк, купивший 72% компании два года назад. А сам он находится под санкциями, и его приложения недоступны.
Накануне стало известно, что в Евросоюзе готовятся новые санкции, они, по данным The Financial Times, касаются нефти и денежных переводов.
2ГИС была основана в 1999 году, главный офис компании находится в Новосибирске, в 2021 году офис разработки открылся в Петербурге.