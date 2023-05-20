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    Боевые действия

    Мариуполь в годовщину освобождения обстреливают дальнобойными ракетами

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    Утром 20 мая Мариуполь обстреливается дальнобойными ракетами, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР. Никто не пострадал.

    «Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших. Работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется», — заявил источник.

    Очевидец Иван рассказал агентству, что около 6:25 система ПВО сбила четыре ракеты. RT пишет, что в Мариуполе с утра работает ПВО.

    Вчера вечером, в 21:20, как сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), вооруженные формирования Украины выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. До этого представитель силовых структур республики рассказал ТАСС о взрывах в районе старого аэропорта Мариуполя.

    Отметим, что сегодня годовщина освобождения города. 20 мая 2022 года была полностью освобождена территория металлургического комбината «Азовсталь».

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