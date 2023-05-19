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    Путина попросили убрать из интернета обидных «инфоцыган»

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    Владимира Путина попросили помочь искоренить обидный для цыган термин «инфоцыгане». С такой просьбой к президенту России 19 мая во время заседания Совета по межнациональным отношениям обратилась глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она пожаловалась на произвол блогеров и рассказала, что особенно обидно слышать, как ставшее модным слово употребляют на радио и телевидении, а также используют чиновники.

    «Один из первых терминов, которые стали употреблять популярные блогеры, это "инфоцыгане", не имеющий никакого отношения к цыганам, который используется в отношении недобросовестных организаторов обучающих курсов в интернете», — сказала руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.

    Она добавила, что появились уже термины «криптоцыгане» и «авиацыгане», обозначающие мошенников, которые этнически к цыганам отношения не имеют. И это тоже унижает достоинство настоящих цыган.

    «Полностью согласен с Вами. На блогосферу повлиять, конечно, непросто, но в отношении государственных СМИ обязательно это нужно сделать. Постараемся сделать всё, чтобы не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией», — ответил Владимир Путин.

    Термин «инфоцыгане» существует давно, однако в последнее время он стал чаще использоваться в СМИ на фоне дел против блогеров Елены Блиновской, Лерчека и других. Так обычно называют продавцов курсов личностного роста, гайдов, книг и прочих информационных продуктов, не несущих практической ценности.

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