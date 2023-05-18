Его зовут Степан. Во Всеволожском районе с березы снимали полосатого «стража Галактики»

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудникам МЧС пришлось спасать юного енота Степана. Он улучил момент пока хозяин проветривал комнату, сбежал через окно и вскарабкался на березу.
Угнездился зверь высоко — примерно на уровне шестого этажа, рассказывают 18 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти. Степан очень волновался и пытался сбежать, так спасатели не только вооружились веревками и специальным оборудованием, но и растянули одеяло, чтобы поймать зверя.
ГУ МЧС России по Ленинградской области
В итоге Степан, перепрыгивая с дерева на дерево и кувыркаясь, приземлился и был пойман. Беглеца запеленали и отдали хозяину. По словам мужчины, такое поведение Степану не свойственно — раньше сбежать он не пытался, мог только высунуть мордочку из окна, и вообще он миролюбивый и даже тапочки носить умеет.