    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.76eur87.57

    Его зовут Степан. Во Всеволожском районе с березы снимали полосатого «стража Галактики»

    1492
    4 комментария

    Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудникам МЧС пришлось спасать юного енота Степана. Он улучил момент пока хозяин проветривал комнату, сбежал через окно и вскарабкался на березу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Угнездился зверь высоко — примерно на уровне шестого этажа, рассказывают 18 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти. Степан очень волновался и пытался сбежать, так спасатели не только вооружились веревками и специальным оборудованием, но и растянули одеяло, чтобы поймать зверя.

    ГУ МЧС России по Ленинградской области

    В итоге Степан, перепрыгивая с дерева на дерево и кувыркаясь, приземлился и был пойман. Беглеца запеленали и отдали хозяину. По словам мужчины, такое поведение Степану не свойственно — раньше сбежать он не пытался, мог только высунуть мордочку из окна, и вообще он миролюбивый и даже тапочки носить умеет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Спасение животногоМЧСЕнот
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость18 Мая 2023 в 18:48
    Украденный из зоопарка.
    +0−0
    Гость18 Мая 2023 в 18:47
    Степан не из Херсона?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close