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    На видео попал конфликт в петербургском магазине, после которого погиб пожилой покупатель

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    Ссору в петербургском магазине на Новочеркасском проспекте, после которой погиб пожилой человек, зафиксировала камера. Запись 18 мая оказалась в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах видно, как лысый мужчина быстро подходит к кому-то за кадром (видны только руки), судя по всему, выхватывает сумку и делает движение, похожее на удар. Далее он разговаривает с этим человеком и снова делает выпад. Второй участник ссоры отходит в сторону — по походке и седым волосам видно, что он пожилой. Лысый снова подходит к нему, но что происходит в этот момент, видно плохо.

    После ссоры покупатели разошлись, но пенсионер отошел к полкам с продуктами и упал. Медики скорой помощи констатировали смерть.

    По факту конфликта возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Участника ссоры задержали. Следствие полагает, что он повздорил с 71-летним покупателем, потому что пожилой мужчина нашел борсетку, которую тот оставил в магазине. Возможно, мужчина подумал, что его вещь хотят украсть.


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