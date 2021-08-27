Уроженец Трансильвании отправил жену лечиться после того, как из квартиры в Петербурге пропали 1,5 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне около часа дня в полицию пришел 52-летний уроженец румынской области Трансильвании, известной как родина Дракулы. Мужчина долгое время проживает в квартире на Шлиссельбургском проспекте. Вечером 18 августа он не мог дозвониться до жены, а когда вернулся домой, то выяснилось, что её телефон пропал. Причем пропал вместе с накоплениями семьи — 450 тысячами рублей и золотыми украшениями. Всего на сумму в 1,5 млн рублей.

Полиция Невского района проверяет заявление местного жителя о краже 1,5 млн из квартиры. Его жена говорит, что накануне заходили соседи.

По предварительной информации, супруга заявителя рассказала, что днем столкнулась на лестничной площадке с соседом и его знакомым. Мужчины зашли пропустить по рюмочке с хозяйкой, и она пару раз оставляла их в комнате, где в серванте хранились деньги.



Женщина также написала заявление о хищении мобильного телефона, заявив, что задержка в обращении в полицию больше чем на неделю связана с тем, что теперь она лечится от алкогольной зависимости.



По заявлению проводится проверка.

