Все больше рейсов в Китай из Пулково. В июне их будет восемь в неделю

Летом увеличится количество рейсов из Петербурга в Китай — в июне их будет уже восемь в неделю. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».



С 31 мая авиакомпания Hainan Airlines увеличит частоту полетов в Пекин с одного до двух в неделю, а с 16 июня — до трех. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям:

— вылет из Петербурга — в 20:20, прибытие в Пекин — в 08:50;

— вылет из Пекина — в 14:35, прибытие в Петербург — в 18:30.

Также с 3 июня вместо одного рейса авиакомпании Sichuan Airlines в неделю в Чэнду будут отправляться два — в четверг и в субботу: