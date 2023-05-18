Все больше рейсов в Китай из Пулково. В июне их будет восемь в неделю

Летом увеличится количество рейсов из Петербурга в Китай — в июне их будет уже восемь в неделю. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».
С 31 мая авиакомпания Hainan Airlines увеличит частоту полетов в Пекин с одного до двух в неделю, а с 16 июня — до трех. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям:
— вылет из Петербурга — в 20:20, прибытие в Пекин — в 08:50;
— вылет из Пекина — в 14:35, прибытие в Петербург — в 18:30.
Также с 3 июня вместо одного рейса авиакомпании Sichuan Airlines в неделю в Чэнду будут отправляться два — в четверг и в субботу:
— вылет из Петербурга — в 18:30, прибытие в Чэнду — в 07:20;
— вылет из Чэнду — в 00:15, прибытие в Петербург — в 04:00.
Время для каждого аэропорта указано местное.
Ранее сообщалось, что впервые за четыре года из Петербурга запускают прямые рейсы в Шанхай. «Фонтанка» рассказывала, как получить визу в Китай в Петербурге и какие при этом есть сложности.