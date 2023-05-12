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    Китайцы запускают прямые рейсы из Петербурга в Шанхай. Впервые за 4 года

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    Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустит рейсы из Петербурга в Шанхай, сообщили в аэропорту Пулково 12 мая.

    Как говорится в сообщении в официальной группе воздушной гавани, полеты начнутся с 6 июня и это первый рейс из Петербурга по данному направлению с 2019 года. Перелеты будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

    Возить пассажиров в Шанхай и обратно будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330–300. А в Шанхае туристы смогут не только пересесть на другой рейс, но и остаться погулять — безвизовый транзит дает на это 144 часа.

    Как получить визу в Китай в Петербурге и какие при этом есть сложности — читайте в разборе «Фонтанки».


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