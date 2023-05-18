Выборы — после консультаций с Минобороны и ФСБ. Госдума приняла поправки для территорий на военном положении

Госдума РФ 18 мая в третьем чтении приняла поправки, которые регулируют проведение выборов на территории, где действует военное положение, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.
Закон принят после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Минобороны РФ и ФСБ РФ.
Поправки нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где режим военного положения действует сейчас: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пояснил один из авторов закона, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По действующему законодательству, на территории, где введено военное положение, референдумы и выборы не проводятся. Принятый Госдумой закон уточняет, что эта норма не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов принимается ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ.
Ещё перемены, о которых «Фонтанка» предупреждала. Поправками уточняются действующие меры, применяемые на территории, где введено военное положение, передаёт ТАСС. Сейчас законом «О военном положении» установлено, что граждане могут быть задержаны на срок до 30 суток на основании, установленном федеральным законодательством. Принятым законом административное задержание вынесено в отдельный подпункт и будет грозить «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение».
Перечень мер также дополняется «принудительным и контролируемым перемещением граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено»(цитата по ТАСС).