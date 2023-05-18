    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.76eur87.57

    Семак: В небольшом количестве будем привлекать молодых футболистов

    1403
    3 комментария

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на базе команды рассказал журналистам о подготовке к матчу с «Оренбургом».

    «Готовимся в обычном режиме, но немного в усеченном составе. У кого-то из ребят — микроповреждения, кто-то занимается восстановлением и лечением, кого-то мы отпустили по семейным обстоятельствам. Все остальные готовы. Если говорить по фамилиям, то есть небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление — это те игроки, участие которых под вопросом. Точно не смогут сыграть Родригао и Малком. Малком — по семейным обстоятельствам. Есть игроки, которые пропустят сегодняшнее занятие, но, возможно, примут участие в следующем матче», — заявил Семак 18 мая.

    Такое он добавил, что в небольшом количестве будет привлекать молодых футболистов к играм в оставшихся матчах.

    «С нами тренировался весь сезон Данила Козлов, также к нам присоединился Алексей Барановский — это те два игрока, которые точно с нами полетят в Оренбург. Если нам потребуется кто-то еще, мы его возьмем», — подчеркнул главный тренер петербургского клуба.

    Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после матча со «Спартаком» 7 мая. Однако официальное празднование провели только через неделю после игры с «Краснодаром»

    Матч с «Оренбургом» состоится в субботу, 20 мая. Начало в 16:30.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close