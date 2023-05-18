Семак: В небольшом количестве будем привлекать молодых футболистов

«Готовимся в обычном режиме, но немного в усеченном составе. У кого-то из ребят — микроповреждения, кто-то занимается восстановлением и лечением, кого-то мы отпустили по семейным обстоятельствам. Все остальные готовы. Если говорить по фамилиям, то есть небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление — это те игроки, участие которых под вопросом. Точно не смогут сыграть Родригао и Малком. Малком — по семейным обстоятельствам. Есть игроки, которые пропустят сегодняшнее занятие, но, возможно, примут участие в следующем матче», — заявил Семак 18 мая.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на базе команды рассказал журналистам о подготовке к матчу с «Оренбургом».

Такое он добавил, что в небольшом количестве будет привлекать молодых футболистов к играм в оставшихся матчах.

«С нами тренировался весь сезон Данила Козлов, также к нам присоединился Алексей Барановский — это те два игрока, которые точно с нами полетят в Оренбург. Если нам потребуется кто-то еще, мы его возьмем», — подчеркнул главный тренер петербургского клуба.



Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после матча со «Спартаком» 7 мая. Однако официальное празднование провели только через неделю после игры с «Краснодаром»

